Более 600 наград вручили нижегородцам в День работника АПК

СЕГОДНЯ 17:10 2019-11-01T17:10:39+03:00

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Более 600 наград вручили лучшим нижегородским аграриям в День работника агропромышленного комплекса. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, церемония награждения прошла в нижегородском кремле, а также в районах Нижегородской области.

Как стало известно, на торжественной церемонии 16 аграриев по итогам конкурса в группе номинаций «Эффективное сельскохозяйственное производство» были удостоены награды в виде ключей от автомобилей УАЗ, еще 21 сотрудник получил денежные премии по итогам конкурса в номинации «Комплексное развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» и в группе номинаций «Лучший по профессии».

По словам вице-губернатора региона Евгения Люлина, сельское хозяйство является особой отраслью, которая требует не только высокого профессионализма, но и любви к работе с землей, самоотдачи и верности своему делу. А от состояния сферы АПК зависит благополучие всей Нижегородской области, всех нижегородцев.

- Мы можем гордиться результатами работы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона в этом году. Несмотря на сложные погодные условия, собран хороший урожай, увеличено производство мяса и молока, целого ряда продуктов питания, - сообщил замглавы региона.

Евгений Люлин отметил, что в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина из областного бюджета была увеличена на 27,5% государственная поддержка сельского хозяйства.

-Из областного бюджета были выделены дополнительные средства, которые пошли на частичную компенсацию затрат на покупку техники. Системная работа по развитию агропрома будет продолжена, - подытожил вице-губернатор.

Как сообщалось ранее, аграрии в Нижегородской области получат новую государственную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU