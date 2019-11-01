В нижегородскую пищевую промышленность поступило 2,5 млрд рублей инвестиций

СЕГОДНЯ 16:41 2019-11-01T16:41:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В пищевую промышленность Нижегородской области поступило 2,5 миллиарда рублей инвестиций. Об этом сообщил заместитель главы региона Евгений Люлин в пятницу, 1 ноября.

По его словам, эти размер привлеченных средств в текущем годы превышает показатели 2018 года на пять процентов. Одними из самых больших инвестиционных проектов стали модернизация цехов «Маслосырзавода «Починковский» и Сергачского сахарного завода, расширение производства соусов на «Нижегородском масложировом комбинате» и установка термостатной камеры на «Павловском молочном заводе».

Люлин подчеркнул, что в текущий момент в Нижегородской области реализуется 82 инвестпроекта на общую сумму более, чем 40 миллиардов рублей. Например, уже в 2020 году будут построены молочные животноводческие комплексы на 1 тысячу 200 голов в Починковском районе и на 1 тысячу 328 голов крупного рогатого скота в Ардатовском районе. В Лысковском районе также появится инновационная животноводческая ферма на 1 тысячу 200 голов «Агрофирмы Мяском».

- Многие из этих инвестпроектов окажут заметное влияние на уровень производства сельхозпродукции в Нижегородской области, а значит, и на доступность экологически чистых продуктов питания для жителей региона. Кроме того, в районах области будет создано более 1 тысячи 700 новых рабочих мест, - рассказал вице-губернатор.

Как стало известно, строительство тепличного комплекса на Бору также позволит дополнительно получить более 15 тысяч тонн огурцов и томатов

Ранее «Комсомолка» сообщала, что к 2024 году Нижегородская область планирует увеличить экспорт агропромышленного комплекса в два раза.

Напомним также, что в регионе будет создано более пяти тысяч рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU