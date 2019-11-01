2019-11-01T15:08:03+03:00
Происшествия

Павловский молочный завод уклонился от выплаты 116 млн рублей по налогам

Возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации»
Валентин ШАРИКОВ
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Акционерное общество «Павловский молочный завод» уклонился от выплаты более 116 миллионов рублей по налогам. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в пятницу, 1 ноября.

В сообщении говорится, что в целях уклонения от налогообложения предприятие осуществляло фиктивный обмен документов с другими организациями. С ними у завода реальных хозяйственных взаимоотношений не было, но это позволило применить вычеты по налогу на добавленную стоимость и искусственно завысить затрат, что повлекло за собой занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

- В 2015-2016 годах руководителями предприятия были внесены ложные сведения о размере затрат применения налоговых вычетов на сумму, которая превышает 131 миллион 370 тысяч рублей, - уточнили в СУ СКР.

В отношении завода было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации». Сейчас, в рамках его расследования проводят обыски офисов и складских помещений АО «Павловский молочный завод», изымаются необходимые для следствия документы.

Ранее «КП» сообщала, что три нижегородских предприятия уклонились от выплаты налогов на 91,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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