Павловский молочный завод уклонился от выплаты 116 млн рублей по налогам
Акционерное общество «Павловский молочный завод» уклонился от выплаты более 116 миллионов рублей по налогам. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в пятницу, 1 ноября.
В сообщении говорится, что в целях уклонения от налогообложения предприятие осуществляло фиктивный обмен документов с другими организациями. С ними у завода реальных хозяйственных взаимоотношений не было, но это позволило применить вычеты по налогу на добавленную стоимость и искусственно завысить затрат, что повлекло за собой занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
- В 2015-2016 годах руководителями предприятия были внесены ложные сведения о размере затрат применения налоговых вычетов на сумму, которая превышает 131 миллион 370 тысяч рублей, - уточнили в СУ СКР.
В отношении завода было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации». Сейчас, в рамках его расследования проводят обыски офисов и складских помещений АО «Павловский молочный завод», изымаются необходимые для следствия документы.
Ранее «КП» сообщала, что три нижегородских предприятия уклонились от выплаты налогов на 91,2 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU