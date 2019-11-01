Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-01T14:23:53+03:00

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Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ под председательством Президента России Владимира Путина 30 октября. На собрании была поднята тема «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

Владимира Путин сообщил, что для того, чтобы вывести здравоохранение на требуемый высокий уровень, всем органам власти всех уровней нужно действовать более слаженно и эффективно.

- Первичное звено является основой, фундаментом всей системы здравоохранения. Само слово «первичное» означает приоритетность, а не место на периферии отечественного здравоохранения, - заявил Президент.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, за два дня работы в группах главы регионов смогли глубоко погрузиться в обсуждение конкретных отраслей здравоохранения, рассмотрели как позитивные, так и негативные примеры, а также отработали единую позицию по необходимым мерам для их решения на федеральном уровне.

- Это заседание станет отправной точкой для развития всего первичного звена здравоохранения. Формат оказался чрезвычайно полезным, - отметил Никитин.

Глава Нижегородской области подчеркнул, что наиболее часто возникающие проблемы связаны именно с состоянием его первичного звена - отсутствием ремонта и кадровым дефицитом, вызванные некачественной организацией и управлением. Отдельное внимание должно быть уделено маршрутизации и внедрения новой модели поликлиники, которая помогает врачам уходить от заполнения бумаг и уделять больше времени пациентам

- Здравоохранение касается каждого человека. Мы сегодня не раз слышали, что в общем люди не очень довольны тем, как работает отрасль. И возникающие проблемы связаны не только с недофинансированием, - сказал Глеб Никитин

На заседании также было отмечено, что планируется выделение дополнительной финансовой поддержки регионам со стороны правительства РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава региона Глеб Никитин доложил Президенту РФ Владимиру Путину о работе по развитию системы здравоохранения в Нижегородской области на рабочей встрече 10 октября.

Тогда губернатор представил Президенту проект создания межрегионального онкологического центра, рассчитанного на 33 тысяч пациентов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU