2019-11-01T14:14:47+03:00
Общество

Такси для маломобильных людей появится в Нижнем Новгороде

Тариф для граждан с ограничениями по здоровью до конца года откроет «Яндекс.Такси»
Валентин ШАРИКОВ
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«Яндекс.Такси» запустит в Нижнем Новгороде тариф «Специальный» для маломобильных граждан до конца 2019 года. Об этом стало известно на встрече мэра города Владимира Панова с представителями компании и Горьковского автомобильного завода.

Как стало известно, такую услугу можно будет приобрести с помощью мобильного приложение «Яндекс.Такси». Новый тариф позволит заказать специально оборудованные для перевозки людей с ограничениями по здоровью автомобили. Машины будут предоставлены Горьковским автозавод.

Это будут пять микроавтобусов «ГАЗель NEXT», в салонах которых увеличено пространство и есть электрогидроподъемник с пультом управления , пандус, крепления для фиксации кресла во время движения. Кроме того, специально обученные водители будут помогать пассажирам сесть в транспорт и выйти из него.

Мэр Владимир Панов подчеркнул, что в Нижнем Новгороде уже работает «социальное такси» для людей с ограниченными возможностями. Для их удобства также закупаются новые низкопольные пассажирские автобусы.

- Нижний Новгород должен быть комфортным для всех, кто в нем живет, и всех, кто сюда приезжает, - сказал глава города.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода взяла курс на сокращение количества частных маршруток и увеличение количества больших низкопольных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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