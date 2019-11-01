Количество «Поездов здоровья» увеличат до четырех в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-01T13:46:27+03:00

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В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Нижегородской области увеличат количество «Поездов здоровья» с двух до четырех в 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, работа мобильных лечебно-диагностических лабораторий обеспечивает вовлеченность узких специалистов в обслуживание населенных пунктов отдаленных районов региона.

- Мы постоянно получаем отклики жителей, а также многочисленные обращения продолжить выезды мобильных бригад. В связи с этим мною было принято решение продлить работу «Поездов здоровья», - сказал глава Нижегородской области.

Никитин отметил, что в будущем увеличится не только количество «Поездов здоровья», но и их режим работы – он станет круглогодичным.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что «Поезда здоровья» работают в Нижегородской области с 16 апреля до конца 2019 года. Только за первые полгода работы в 121 населенном пункте 45 районов Нижегородской области врачами было обследовано около 18 тысяч пациентов, проведено более 35 тысяч консультаций в мобильных лечебно-диагностических лабораториях.

Для подвоза жителей из отдаленных населенных пунктов к «Поездам здоровья» и ЦРБ организован специальный автотранспорт, который оборудован для комфортной доставки лиц старше 65 лет.

Известно также, что данная инициатива реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU