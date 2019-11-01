Выксунец зарезал дядю, который пытался выгнать его из квартиры

СЕГОДНЯ 13:20 2019-11-01T13:20:20+03:00

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20-летний житель Выксы убил родного дядю в ходе ссоры в четверг, 31 октября. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно сообщению следователей, в квартире, которая расположена в селе Мотмос , между молодым человеком и его 46-летним родственником возник острый конфликт на бытовой почве. Старший участник ссоры попытался выгнать племянника из своей квартиры. Но молодой человек, не желая уходить, несколько раз ударил своего дядю ножом. От полученных ранений мужчина скончался.

- Подозреваемый в совершении преступления был задержан. Он сознался в содеянном, - отметили в СУ СКР.

По факту совершенного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Расследование продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жительница Сормовского района Нижнего Новгорода зарезала нетрезвого мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU