Преступники унесли гараж нижегородца вместе с хранящимся в нем имуществом

СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-01T12:14:22+03:00

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Преступники украли у жителя Нижнего Новгорода гараж и находящееся в нем имущество. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ в пятницу, 1 октября.

Как говорится в сообщении, 38-летний мужчина использовал свой гараж на улице Маршала Голованова в Приокском районе для хранения вещей, которые не помещаются в его квартире. Например, детских санок, снегоката, ледянок и колес с зимней резиной.

- Потерпевший проехал проверить металлическую постройку и обнаружил отсутствие как своих вещей, так и самого гаража, - уточнили в полиции.

Известно, что причиненная нижегородцу сумма ущерба составила порядка 106 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года сотрудники полиции задержала укравшего инструменты из чужого гаража нижегородца. Выяснилось, что часть вещей преступник уже сдал в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU