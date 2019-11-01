Светлогорский переулок перекроют в Нижнем Новгороде с 5 ноября

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-01T11:45:22+03:00

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На улице Светлогорской в Советском районе Нижнего Новгорода перекроют движение на два дня. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации в пятницу, 1 ноября.

Согласно полученной информации, с 8 часов 5 ноября до 22 часов 7 ноября будет введено ограничение движения транспорта возле дома №3 на улице Светлогорской. Это придется сделать из-за необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

В департаменте транспорта напоминают, что водителям следует быть предельно внимательными и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что движение в центре Нижнего Новгорода перекрыто с 31 октября в связи с подготовкой и празднованием Дня народного единства.

Напомним также, что движение на участке улицы Ковалихинской в Нижегородском районе ограничено до 22.00 11 ноября, так как возле домов №33 и №26 проводятся ремонтные работы на инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU