Незаконный склад с алкоголем обнаружили в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-01T10:38:12+03:00

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Незаконный склад с алкоголем обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ в пятницу, 1 ноября.

Согласно сообщению, сотрудники полиции изъяли 1 тысячу 300 литров алкогольной продукции без необходимой сопроводительной документации, которая хранилась в помещении на улице Движенцев. Также известно, что данная продукция реализовывалась с нарушениями правил розничной продажи.

В отношении хозяина найденного склада, занимавшегося преступной деятельностью, были возбуждены два административных дела по статьям «незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическим лицам» и «незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода 49-летняя женщина продавала алкоголь подросткам и пыталась дать взятку сотруднице полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU