2019-11-01T10:38:12+03:00
Общество

Незаконный склад с алкоголем обнаружили в Нижнем Новгороде

Полицейскими было изъято 1,3 тысячи литров спиртного
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Незаконный склад с алкоголем обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ в пятницу, 1 ноября.

Согласно сообщению, сотрудники полиции изъяли 1 тысячу 300 литров алкогольной продукции без необходимой сопроводительной документации, которая хранилась в помещении на улице Движенцев. Также известно, что данная продукция реализовывалась с нарушениями правил розничной продажи.

В отношении хозяина найденного склада, занимавшегося преступной деятельностью, были возбуждены два административных дела по статьям «незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическим лицам» и «незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода 49-летняя женщина продавала алкоголь подросткам и пыталась дать взятку сотруднице полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамвай №11 отменят в Нижнем Новгороде 5 ноября
Павловский молочный завод уклонился от выплаты 116 млн рублей по налогам
Глеб Никитин принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ
Такси для маломобильных людей появится в Нижнем Новгороде
Количество «Поездов здоровья» увеличат до четырех в Нижегородской области
Выксунец зарезал дядю, который пытался выгнать его из квартиры
Преступники унесли гараж нижегородца вместе с хранящимся в нем имуществом
Светлогорский переулок перекроют в Нижнем Новгороде с 5 ноября
Благоустроенный сквер имени Жукова откроют в Нижнем Новгороде 4 ноября
В Нижегородской области начала работать горячая линия «Мой бизнес»
ХК «Торпедо» уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Новгороде в День народного единства