СЕГОДНЯ 10:02 2019-11-01T10:02:32+03:00

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В Нижегородской области начала работать горячая линия «Мой бизнес». Об этом сообщил вице-губернатор региона Евгений Люлин на пресс-конференции, посвященной открытию одноименного центра.

По его словам, предприниматели и те, кто планирует начать свое дело, могут обратиться по телефону 8-800-301-29-94, чтобы получить информацию о мерах государственной поддержки и услуг для бизнеса. Линия работает с 9 до 18 часов с понедельника по четверг и с 9 до 17 часов по пятницам.

Евгений Люлин уточнил также, что по этому номеру представители бизнеса могут также сообщать о плохой работе учреждений, оказывающих поддержку предпринимателям.

А в первые три месяца работы центра «Мой бизнес» в технопарке «Анкудиновка» каждую неделю нижегородцы смогут получать личные консультации у вице-губернатора, министра промышленности, генерального директора Торгово-промышленной палаты Нижегородской области и руководители организаций, оказывающих господдержку бизнесу.

- Предприниматели смогут высказать свои предложения по улучшению бизнес-климата и развитию предпринимательства в регионе, рассказать о проблемах, - рассказал замгубернатора.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что график личных консультаций на горячей линии, длительность которой будет составлять не меньше часа, опубликуют на сайте регионального минпрома.

Как стало известно, центр «Мой бизнес» начнет свою работу в технопарке «Анкудиновка» уже 6 ноября. До конца года в 17 муниципалитетах Нижегородской области также появятся Окна «Мой бизнес».

Ранее сообщалось, что опыт государственной поддержки социального бизнеса в Нижегородской области планируется распространить по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU