2019-11-01T09:31:46+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 1:2
Валентин ШАРИКОВ
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Хоккейный клуб «Торпедо» уступил китайскому «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче в четверг, 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского команды.

В первом периоде шайба оказалась в воротах нижегородцев – ее забил нападающий Эндрю Миллер на пятой минуте игры. Торпедовацам пробить оборону соперников в начальном отрезке так и не удалось.

Более удачным для сине-белых оказался второй период. Шайбу в ворота китайцев забросил левый нападающий Станислав Бочаров.

Тем не менее, хоккеистам «Куньлунь Ред Стар» удалось изменить счет игры в свою пользу в третьем периоде. Автором победного гола стал нападающий Кори Кейн. Встреча завершилась со счетом 1:2.

В ХК «Торпедо» сообщили, что команду в ближайшее время ждут два выездных матча: 2 октября против "Йокерита" и 4 ноября против "Витязя".

Как сообщалось ранее, хоккейный клуб «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче во вторник, 29 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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