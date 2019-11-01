2019-11-01T09:10:37+03:00
Общество

Снег с дождем ожидаются в Нижнем Новгороде в День народного единства

Температура воздуха составит +2..+3 днем 3 и 4 ноября
Валентин ШАРИКОВ
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Снег с дождем ожидаются в Нижнем Новгороде в День народного единства. Об этом сообщают синоптики.

Температура воздуха составит 0..+1 в дневные часы и 0..+1 ночью в субботу, 2 ноября. Скорость западного ветра будет равна 3,8 м/с, влажность воздуха – 82%, атмосферное давление – 757 мм ртутного столба. Пройдет небольшой снег.

Столбики термометров поднимутся до +2..+3 днем и +1..+2 ночью в воскресенье, 3 ноября. Ветер сменит свое направление на южное со скоростью 5,3 м/с, влажность воздуха уменьшится – до 76%. Возможны осадки в виде снега, атмосферное давление останется прежним – 757 мм ртутного столба.

Воздух прогреется до +2..+3 днем и +3..+4 ночью в понедельник, 4 ноября. Будет ветрено – скорость юго-западного ветра составит 5,4 м/с. Влажность воздуха повысится до 78%, атмосферное давление понизится до 753 мм ртутного столба. Весь день будет идти снег, а ночью – дождь.

Напомним, что температура воздуха составит -3..-1 в дневные часы и -1..0 ночью в пятницу, 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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