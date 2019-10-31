2019-10-31T18:22:56+03:00
Общество

272 человека переселили из ветхого жилья в Нижегородской области

Регион перевыполнил целевые показатели расселения в 2019 году
Валентин ШАРИКОВ
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Более 270 человек переселили из ветхого жилья в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина в четверг, 31 октября.

Согласно сообщению, региону удалось перевыполнить целевые показатели проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», установленные до 31 декабря текущего года.

Всего, по данным министерства строительства Нижегородской области, по состоянию на 31 октября 2019 года расселены были 3,5 тысяч квадратных метров непригодных для проживания домов в Арзамасском, Шатковском, Городецком, Шахунском, Шарангском районах, Арзамасе и Дзержинске.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул, что главам муниципалитетов необходимо вовремя и максимально качественно расселять аварийное жилье.

- Федеральный проект по расселению непригодных для проживания домов является одним из самых значимых в составе национального проекта «Жилье и городская среда», - заявил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в 2018 году был сформирован перечень аварийных жилых домов, которые должны быть включены в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы». В частности, в одном только Нижнем Новгороде 81 семья была расселена из аварийных домов, а 167 собственников квартир в подлежащих сносу домах получили денежные компенсации на сумму 187,9 миллиона рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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