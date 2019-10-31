2019-10-31T18:11:30+03:00
Общество

Владимир Панов уволил гендиректора ЕЦМЗ Владимира Жмакина после скандала с отравлением детей в школе

Перед увольнением Владимир Жмакин долгое время находился на больничном
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал постановление об увольнении генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа» Владимира Жмакина. Об этом в четверг, 31 октября 2019 года, сообщила пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, Владимир Жмакин покинул свой пост по собственному желанию. До этого он долгое время находился на больничном.

Напомним, в середине октября в Нижнем Новгороде разгорелся громкий скандал, связанный с отравлением детей в школе №47. 26 детей обратились за медицинской помощью, семеро учеников были госпитализированы в инфекционную больницу. Как выяснилось, у заболевших детей была диагностирована острая кишечная инфекция – они заразились шегеллезом. Это инфекционное заболевание, вызванной бактерией шегелла. У заболевших появляется интоксикация, а также поражается толстая кишка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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