2019-10-31T17:53:27+03:00
Общество

Улицу в Сарове осветили после жалобы местной жительницы

Женщина поделилась проблемой в «Одноклассниках»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Сарове Нижегородской области жителям предложили рассказать в социальных сетях о темных улицах и пешеходных переходах. Многие заявки уже отработаны – в частности, сообщение Ирины Конновой, пожаловавшейся на темноту возле театра.

- Шла вечером мимо театра. Сбоку темень, там, где на фасаде барельефы. Смотрела под ноги, там еще ступеньки. Их в темноте не увидишь и загремишь. Мало не покажется, а еще и в пожилом возрасте... Освещение есть там, где фонтан – и то какое-то желтое и непонятное. Вообще мне кажется, что эта сторона проспекта Музрукова темновата. А ведь она прогулочная, - заметила Ирина Коннова.

Вскоре на сообщение женщины ответили городские власти.

- По вашей заявке освещение театра будет работать ежедневно. Ранее оно включалось только в дни проведения мероприятий. Параметры освещения театрального сквера не менялись с момента его введения в эксплуатацию – там установлены фонари, дающие желтое освещение, - объяснили саровчанке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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