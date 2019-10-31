2019-10-31T17:49:34+03:00
Общество

Восьмая площадка для воркаута открылась в Нижегородской области

Спортивный объект установлен в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Валентин ШАРИКОВ
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Восьмая площадка для воркаута установлена в Нижегородской области в рамках проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На церемонии открытия спортивного объекта в Сормовском районе Нижнего Новгорода присутствовал замгубернатора региона Александр Югов.

По его словам, до конца 2019 года в Нижегородской области появится еще восемь таких воркаут-площадок, которые сертифицированы для выполнения норм ГТО.

-Для каждого важно района открытие пусть даже такого небольшого спортивного объекта. Благодаря этому люди всех возрастов могут свободно заниматься спортом, - уверен Александр Югов.

Известно, что воркаут на улице Зайцева стал уже четвертой площадкой, открытой в Нижнем Новгороде в текущем году. Остальные три расположены в Нижегородском, Советском и Ленинском районах.

Как сообщила замглавы города Любовь Сачкова, в 2020 году подобные спортивные объекты появятся в Автозаводском, Приокском, Канавинском и Московском районах.

-Их могут использовать дети, взрослые, представители старшего поколения и люди с ограниченными возможностями здоровья», - сказала Любовь Сачкова.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркивал, что в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография» планируется не только увеличить число занимающихся спортом нижегородцев, но и положительно повлиять тем самым на их продолжительность жизни.

Напомним, что площадка для воркаута была открыта на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде 21 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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