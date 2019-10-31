2019-10-31T14:41:06+03:00
Общество

Александр Бастрыкин поручил разобраться с заменой паспорта нижегородца

Пенсионер не может поменять документ из-за ошибки в свидетельстве о рождении
Валентин ШАРИКОВ
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с заменой паспорта 72-летнего нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, пожилой мужчина не может заменить свой советский паспорт на документ в современном формате из-за того, что в его свидетельстве рождения указана неправильная дата.

В следкоме подчеркнули, что из-за сложившийся ситуации пенсионер не может получить ни одну из положенных ему льгот.

- По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области по данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пенсионерка воровала документы на автостанции в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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