Александр Бастрыкин поручил разобраться с заменой паспорта нижегородца
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с заменой паспорта 72-летнего нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как стало известно, пожилой мужчина не может заменить свой советский паспорт на документ в современном формате из-за того, что в его свидетельстве рождения указана неправильная дата.
В следкоме подчеркнули, что из-за сложившийся ситуации пенсионер не может получить ни одну из положенных ему льгот.
- По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации следственными органами Следственного комитета по Нижегородской области по данному факту организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, пенсионерка воровала документы на автостанции в Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU