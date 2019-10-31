2019-10-31T14:25:11+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с ярославским «Шинником»

Нижегородский футбольный клуб вылетел из розыгрыша Кубка России
Валентин ШАРИКОВ
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Футбольный клуб «Нижний Новгород» сыграл вничью с ярославским «Шинником». Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команда.

Известно, что прошедшая на стадионе «Нижний Новгород» игра завершилась со счетом 2:2. Хозяевам поля не повезло в серии пенальти,

-Парни бились до конца, показали зубы, - заявил после матча с «Шинником» вратарь ФК НН Артур Анисимов.

Отметим, что в связи с результатами прошедшего матча футбольный клуб «Нижний Новгород» выбыл из 1/8 Кубка России.

Напомним, что 27 октября ФК «Нижний Новгород» уступил «Нефтехимику» из Нижнекамска со счетом 0:1.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 16 октября футбольный клуб «Нижний Новгород» официально объявил об уходе Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды. Новым тренером футболистов стал Роберт Евдокимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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