2019-10-31T14:03:33+03:00
Происшествия

Задержан нижегородец, который сжег иномарку за 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Валентин ШАРИКОВ
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Сотрудники полиции задержали нижегородца, который поджег иномарку стоимостью два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ в четверг, 31 октября.

Как говорится в сообщении, происшествие случилось в сентябре 2019 года. 31-летний мужчина сжег дорогостоящий автомобиль, который был оставлен хозяйкой в гаражном массиве Ленинского района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущество». Известно, что задержанного также проверяют на причастность к другим поджогам автомобилей в Нижнем Новгороде.

В ГУ МВД уточнили, что злоумышленник может получить за содеянное в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что 41-летний житель Арзамаса отправился на два года в колонию-поселение за поджог автомобилей. Мужчина сжег три автомобиля на общую сумму в 3,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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