Нижегородец осужден почти на два года за кражу шампуней в сетевом магазине

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-31T12:56:22+03:00

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Житель Арзамасского района осужден почти на два года за кражу шампуней в сетевом магазине. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области в четверг, 31 октября.

Согласно имеющимся данным, 19-летний юноша в декабре 2018 года вынес из магазина шампуни, гели для душа и прочую бытовую химию на общую сумму в 3,5 тысячи рублей. Кроме этого, он был задержан службой охраны другой торговой точки, пытаясь совершить кражу шампуня, который стоит 199 рублей 99 копеек.

Известно, что преступник ранее был неоднократно судим. По совокупности совершенных преступлений по статьям «мелкое хищение» и «покушение на грабеж», суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на один год и восемь месяцев в колонии поселения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, что нижегородец попытался украсть 4 батона колбасы и 14 шоколадок в продуктовом магазине в Сормовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU