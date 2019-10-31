2019-10-31T12:22:42+03:00
Общество

Сыр с голубой плесенью начнут производить в Городецком районе

Нижегородские сыроделы обучились у лучших мастеров из Европы
Валентин ШАРИКОВ
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Сыр с голубой плесенью из козьего молока начнут производить в Городецком районе. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности Нижегородской области.

В сообщении говорится, что расположенная в деревне Курцево сыроварня получила в текущем году дотации из бюджета региона, которые предназначены для приобретения 206 племенных коз.

По информации руководителя компании Светланы Городновой, сотрудники сыродельни прошли обучение у лучших изготовителей сыра в Европе.

- Сейчас на предприятии ведутся работы по строительству нового корпуса по производству сыров из козьего и коровьего молока: Сен-Марселлен, Камамбер, Валансе, Горгонзола, Банон, Шевр, Гауда, - сказала Городнова.

По ее словам, в дальнейшем производство будет расширено. Предприеятие планирует получить статус племенного хозяйства по разведению коз.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин добавил, что благодаря полученному по программе «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» гранту, уже 2024 году в регионе будет создано 200 новых фермерских хозяйств с 400 новыми рабочими местами.

- Денежные средства в рамках программы были направлены получателям субсидий в полном объеме. В настоящее время фермерские хозяйства приступили к освоению грантов, - сообщил он.

Известно также, что в 2019 году на фермерских хозяйствах региона уже появилось около 60 рабочих мест.

Напомним, что производство рыбы выросло в Нижегородской области в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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