Главам муниципалитетов поручено обсудить с нижегородцами итоги дорожной кампании

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-31T11:52:49+03:00

Работы по нацпроекту БКАД были завершены в Нижнем Новгороде и Дзержинске

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов обсудить с нижегородцами итоги дорожной кампании 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, в текущий момент завершается ремонтная кампания в Нижегородской области, в рамках которой обновлено 818 километров проезжих частей. Известно, что уже закончены работы по национального проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

По словам главы региона Глеба Никитина, итоги реализации нацпроекта БКАД необходимо обсудить с нижегородцами, чтобы узнать их мнение об уже проделанной в области работе и о планах ремонтной кампании 2020-2021 годов.

- Открытый диалог соответствует тем целям и задачам, которые заложил в национальные проекты глава государства, - уверен губернатор.

Кроме того, в 2019 году в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» областное и Федеральное дорожное агентство заключили соглашение по строительству региональных и местных дорог к сельхозобъектам в Починковском, Павловском, Лысковском районах и Чкаловске. Их протяженность составит 16 тысяч 99 километров. Субсидии были также получены на разработку проектной документации для ремонта дорог в Княгининском, Ковернинском, Краснобаковском, Пильнинском, Шарангском районах, а также Чкаловске и Первомайске.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Нижнем Новгороде завешается ремонт дорог, который проводится на сэкономленные средства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU