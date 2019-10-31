2019-10-31T10:01:19+03:00
Общество

Нижегородскую журналистку оштрафовали на 70 тысяч за пост в соцсети

Суд удовлетворил иск оскорбленных жителей Шахуньи
Валентин ШАРИКОВ
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Нижегородскую журналистку, главного редактора издания «Коза-пресс» Ирину Славину оштрафовали за пост в социальной сети. Информацию об этом она разместила на своей странице в Facebook.

Согласно опубликованным данным, Нижегородской районный суд удовлетворил иск оскорбленных высказыванием Славиной жителей Шахуньи и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей по административной статье «мелкое хулиганство».

- Штраф 70 тысяч, - написала главный редактор издания «Коза-пресс».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что недовольство граждан возникло из-за поста Ирины Славиной, связанного с открытием мемориальной доски Иосифу Сталину в городе Шахунья Нижегородской области.

«После того, как в нижегородской Шахунье на доме повесили морду Сталина, предлагается переименовать населенный пункт в Шах**ню», - написала летом в Facebook журналистка.

Пока неизвестно, будет ли Славина обжаловать приговор суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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