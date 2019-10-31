СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-31T09:36:51+03:00

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Движение в центре Нижнего Новгорода перекрыто с 31 октября. Об этом сообщает департамент транспорта городской администрации.

Как говорится в сообщении, с 9 часов 31 октября до 23 часов 59 минут 5 ноября ограничение движения транспорта будет действовать на участке от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина на площади Минина и Пожарского в Нижегородском районе. Данные меры связаны с празднованием Дня народного единства.

Кроме того, 8 часов 2 ноября до 6 часов 5 ноября автотранспорт не сможет проехать на участках от улицы Варварской до улицы Минина, от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова и на участке улицы Ульянова от Пискунова до площади Минина и Пожарского.

В дептрансе подчеркнули, что на указанных территориях также будет введен временный запрет парковки. Эвакуировать машины будут с 6 часов 31 октября до 23 часов 59 минут 5 ноября на площади Минина и Пожарского (возле Верхне-Волжской набережной), с 6 часов 2 ноября до 6 часов 5 ноября на улице Минина, с 06 часов до 23 часов 59 минут 4 ноября по Георгиевскому съезду, Верхне-Волжской набережной, с 20 часов до 21 часа 30 минут 4 ноября на участке от Георгиевского съезда до Зеленского съезда.

Также временно прекращено движение транспорта и его парковка будет с 6 часов до 14 часов 4 ноября на площади Народного единства, Ивановском съезде и улице Кожевенной.

-В связи с ограничением движения на ряде улиц будет временно изменена организация движения общественного транспорта. С 8 часов 2 ноября до 6 часов 5 ноября будут сокращены троллейбусные маршруты 13, 17, 31, которые следуют до площади Свободы, - говорится в сообщении.

Подробное расписание измененного маршрута общественного транспорта можно посмотреть на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, что 31 октября из-за проведения хоккейного матча ограничено движение транспорта на проспекте Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU