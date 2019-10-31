Сильная метель пройдет в Нижегородской области 31 октября
Сильная метель пройдет в Нижнем Новгороде и области 31 октября. Предупреждение о возникновение чрезвычайных ситуаций в связи с непогодой распространило ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Согласно полученной информации, сегодня в первой половине дня ожидается усиление северного ветра до 15 м/с и сильный снег.
В «Верхне-Волжское УГМС» подчеркнули, что из-за возникших неблагоприятных погодных условий возможны повреждения линии электропередач, нарушения работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, а также падение деревьев.
Кроме того, из-за резкого снижения температуры воздуха на дорогах вероятно возникновение гололеда, что повлечет за собой увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
- Во время метели ухудшается видимость. Поэтому будьте особенно внимательными при пересечении нерегулируемых переходов, - говорится в сообщении.
Напомним, что из-за шквалистого ветра без электричества остались более 21 тысячи домов в Нижегородской области в понедельник, 28 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU