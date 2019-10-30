СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-30T18:02:37+03:00

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Сброс настроек цифрового ТВ может произойти в Нижегородской области. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов на совещании в среду, 30 октября.

Министр объяснил, что в случае возникновения подобной ситуации, нижегородцам придется перенастраивать каналы. Дело в том, что в ноябре региональные филиалы РТРС будут выполнять технические работы по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса. Как только его сигнал начнет транслироваться с измененными параметрами, это и может стать причиной сброса настроек на некоторых моделях телевизионных приемников.

-В Нижегородской области начало подачи в эфир телесигнала с измененными параметрами пройдет с 18 по 19 ноября. Зрителям необходимо будет просто провести перенастройку телеканалов, автоматическую или ручную, - сообщил он.

Сергей Ефимов также напомнил, что Нижегородская область завершила переход на цифровое эфирное вещание 3 июня 2019 года в числе других регионов «третьей волны». Льготным категориям граждан региона для покупки специального оборудования предоставляется материальная помощь. А все те, кто еще не успел переключиться на «цифру», нужно сделать это до конца года, обратившись в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Ранее сообщалось, что аналоговое вещание федеральных каналов было прекращено в Нижегородской области 3 июня.Чтобы перейти на цифровое эфирное телевидение, жителям региона необходимы дециметровая телевизионная антенна и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2.

ИСТОЧНИК KP.RU