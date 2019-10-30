2019-10-30T18:02:37+03:00
Общество

Сброс настроек цифрового ТВ может произойти в Нижегородской области

В этом случае жителям региона понадобится перенастройка каналов
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сброс настроек цифрового ТВ может произойти в Нижегородской области. Об этом сообщил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов на совещании в среду, 30 октября.

Министр объяснил, что в случае возникновения подобной ситуации, нижегородцам придется перенастраивать каналы. Дело в том, что в ноябре региональные филиалы РТРС будут выполнять технические работы по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса. Как только его сигнал начнет транслироваться с измененными параметрами, это и может стать причиной сброса настроек на некоторых моделях телевизионных приемников.

-В Нижегородской области начало подачи в эфир телесигнала с измененными параметрами пройдет с 18 по 19 ноября. Зрителям необходимо будет просто провести перенастройку телеканалов, автоматическую или ручную, - сообщил он.

Сергей Ефимов также напомнил, что Нижегородская область завершила переход на цифровое эфирное вещание 3 июня 2019 года в числе других регионов «третьей волны». Льготным категориям граждан региона для покупки специального оборудования предоставляется материальная помощь. А все те, кто еще не успел переключиться на «цифру», нужно сделать это до конца года, обратившись в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Ранее сообщалось, что аналоговое вещание федеральных каналов было прекращено в Нижегородской области 3 июня.Чтобы перейти на цифровое эфирное телевидение, жителям региона необходимы дециметровая телевизионная антенна и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ
Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря
В Нижнем Новгороде завешается ремонт дорог по нацпроекту БКАД
Сотрудники «Сормовской кондитерской фабрики» работали без медосмотра
Игровой комплекс «Галактика» появился на площади Советской
БК «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар»
Жительница Сормовского района зарезала нетрезвого мужа
Взявшая декретный отпуск нижегородка стала наркокурьером
Пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом
Нижегородцам покажут салют за миллион рублей в День народного единства
Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября
Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Нижнем Новгороде
Портал «Антиснег» снова заработал в Нижнем Новгороде
Около 700 нижегородских детей-сирот обеспечат жильем в 2019 году
ХК «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче
Более 230 тонн мусора убрали на Мещерском озере
Электроснабжение в Нижегородской области было полностью восстановлено к утру 29 октября
Новое оборудование стали использовать в нижегородском онкодиспансере
Древний фуникулер откопали в нижегородском кремле
Рецидивист украл 4 батона колбасы и 14 шоколадок в Нижнем Новгороде
На Черном пруду устанавливают 125-метровую скамью-настил
Инициатива о возвращении прямых выборов мэра внесена в ЗСНО
На улице Лескова отремонтировали двор и установили детскую площадку
Третьеклассница попала под колеса «Ниссана» в Автозаводском районе
Руководителя подразделения нижегородского Фонда капремонта судят за получение взятки
Минстрой отменил разрешение на строительство возле дома Алексеева
Заявки на IV нижегородский конкурс «IT-проект года» принимаются до 10 ноября