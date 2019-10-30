Глеб Никитин примет участие в расширенном заседании президиума Госсовета РФ

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-30T17:43:54+03:00

На собрании обсудят задачи регионов России в сфере здравоохранения

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ под председательством Президента Владимира Путина. Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, мероприятие состоится в Светлогорске Калининградской области 31 октября.

Согласно полученной информации, трехдневный семинар-совещание, на котором обсуждаются задачи регионов России в сфере здравоохранения, стартовал 29 октября.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава региона Глеб Никитин доложил Президенту РФ Владимиру Путину о работе по развитию системы здравоохранения в Нижегородской области на рабочей встрече 10 октября.

Губернатор рассказал, что в Нижегородской области разработана программа капитального ремонта медицинских учреждений и восстановления инфраструктуры, в рамках которой в течение трех лет планируется отремонтировать порядка 160 объектов. Объем финансирования составит шесть миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU