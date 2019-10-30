Капремонт нижегородской поликлиники №1 завершится к 15 декабря

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-30T17:25:53+03:00

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Капитальный ремонт поликлиники №1 в Приокском районе Нижнего Новгорода завершится к 15 декабря. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, работы реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В поликлинике уже выполнен капремонт входной группы, картохранилища, call-центра и хирургических кабинетов, а также проведены ремонтные работы электропроводки, контейнерной площадки, произведена замена противопожарных дверейскладских помещений.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, для региональных властей состояние медицинских учреждений является приоритетным. Поэтому после тщательного анализа текущих условий в сфере здравоохранения в 2019 году были выделены большие средства для устранения накопленного «недоремонта» ее объектов.

-Объекты здравоохранения испытывали недостаток финансирования именно для капитального ремонта реконструкции по всей стране, но у нас эта тенденция была особо ярко выражена в последние годы, - подчеркнул глава региона.

Никитин добавил, что на сокращение дефицита госпрограммы «Гарантия оказания бесплатной медицинской помощи» было также направлено 750 миллионов рублей,

- Мы уже составили и долгосрочную стратегическую программу ремонта: на 160 медучреждений мы хотим направить более 6 миллиардов рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новое оборудование стали использовать в нижегородском онкологическом диспансере. Дооснащение медицинской организации проводилось в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU