2019-10-30T16:32:30+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде завешается ремонт дорог по нацпроекту БКАД

Сейчас работы ведутся на трех объектах
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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В Нижнем Новгороде завешается ремонт дорог, который проводится на сэкономленные средства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента дорожного хозяйства городской администрации Александр Герасименко.

По его словам, работы ведутся на трех объектах общей площадью в 67 тысяч квадратных метров. замена дорожного покрытия проводится на проспекте Героев в Московском районе, площади Буревестника и улице Коминтерна (на участке от улицы 50 лет Победы до улицы Свободы) в Сормовском районе.

Как отметил генеральный директор ООО «Корпорация «Стройинвест» Пап Петросян в данный момент полностью снято старое покрытие проезжих частей, на которые уложено порядка 15 тысяч квадратных метров выравнивающего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

- На объекте уже установлен бортовой камень, а также был заменено 13 люков колодцев. Устройство тротуарного покрытия из брусчатки выполнено на 40 процентов, - уточнил Пап Петросян.

Напомним, что на дороги Нижегородской области было нанесено более пяти тысяч километров разметки в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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