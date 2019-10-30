2019-10-30T15:34:51+03:00
Общество

Сотрудники «Сормовской кондитерской фабрики» работали без медосмотра

Предприятие был оштрафовано за многочисленные нарушения охраны труда
Валентин ШАРИКОВ
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«Сормовская кондитерская фабрика» оштрафована за многочисленные нарушения охраны труда. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Нижегородской области в среду, 30 октября.

Как стало известно, после проведенных на предприятии проверок соблюдения законодательства в сфере труда, госинспекцией были выявлены следующие нарушения: никто на фабрике не был ответственен за состояние противогазов, а также отсутствовал утвержденный работодателем список всех помещений с наличием вредных веществ,

В ведомстве добавили, что еще на фабрике были выявлены случаи допущения работников к производству без прохождения предварительного медицинского осмотра. Не все сотрудники были обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме.

По совокупности нарушений «Сормовская кондитерская фабрика» была оштрафована на 65 тысяч рублей, отдельные должностные лица – на 5, 15 и 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ПАО «Завод «Красное Сормово» оштрафовали за неправильные трудовые договоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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