Сотрудники «Сормовской кондитерской фабрики» работали без медосмотра
«Сормовская кондитерская фабрика» оштрафована за многочисленные нарушения охраны труда. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Нижегородской области в среду, 30 октября.
Как стало известно, после проведенных на предприятии проверок соблюдения законодательства в сфере труда, госинспекцией были выявлены следующие нарушения: никто на фабрике не был ответственен за состояние противогазов, а также отсутствовал утвержденный работодателем список всех помещений с наличием вредных веществ,
В ведомстве добавили, что еще на фабрике были выявлены случаи допущения работников к производству без прохождения предварительного медицинского осмотра. Не все сотрудники были обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме.
По совокупности нарушений «Сормовская кондитерская фабрика» была оштрафована на 65 тысяч рублей, отдельные должностные лица – на 5, 15 и 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что ПАО «Завод «Красное Сормово» оштрафовали за неправильные трудовые договоры.
ИСТОЧНИК KP.RU