СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-30T14:51:52+03:00

Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

На детской площадке также установят качели и положат безопасное резиновое покрытие

Изменить размер текста: A A

Игровой комплекс «Галактика» появился на площади Советской. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода в среду, 30 октября.

Согласно сообщению, на детской площадке также планируется установка качели-гнездо, качели «Спорт», игровой комплекс в виде вагона-купе, а также будет уложено резиновое безопасное покрытие.

В администрации Советского района уточнили, что возведение детского городка стало возможным благодаря полученному районом как «Лучшим муниципальным образованием Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» гранту в один миллион рублей.

- Работы по устройству бетонного основания детской игровой зоны выполнили сразу после заключения муниципального контракта», - рассказали в администрации района.

Как сообщалось ранее, возле дома № 35 на улице Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отремонтировали двор и установили детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU