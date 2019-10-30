2019-10-30T14:51:52+03:00
Общество

Игровой комплекс «Галактика» появился на площади Советской

На детской площадке также установят качели и положат безопасное резиновое покрытие
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Игровой комплекс «Галактика» появился на площади Советской. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода в среду, 30 октября.

Согласно сообщению, на детской площадке также планируется установка качели-гнездо, качели «Спорт», игровой комплекс в виде вагона-купе, а также будет уложено резиновое безопасное покрытие.

В администрации Советского района уточнили, что возведение детского городка стало возможным благодаря полученному районом как «Лучшим муниципальным образованием Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» гранту в один миллион рублей.

- Работы по устройству бетонного основания детской игровой зоны выполнили сразу после заключения муниципального контракта», - рассказали в администрации района.

Как сообщалось ранее, возле дома № 35 на улице Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отремонтировали двор и установили детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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