Игровой комплекс «Галактика» появился на площади Советской
Игровой комплекс «Галактика» появился на площади Советской. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода в среду, 30 октября.
Согласно сообщению, на детской площадке также планируется установка качели-гнездо, качели «Спорт», игровой комплекс в виде вагона-купе, а также будет уложено резиновое безопасное покрытие.
В администрации Советского района уточнили, что возведение детского городка стало возможным благодаря полученному районом как «Лучшим муниципальным образованием Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» гранту в один миллион рублей.
- Работы по устройству бетонного основания детской игровой зоны выполнили сразу после заключения муниципального контракта», - рассказали в администрации района.
Как сообщалось ранее, возле дома № 35 на улице Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отремонтировали двор и установили детскую площадку.
ИСТОЧНИК KP.RU