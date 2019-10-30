2019-10-30T13:57:41+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар»

Игра завершилась со счетом 89:69
Валентин ШАРИКОВ
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Игра завершилась со счетом 89:69Игра завершилась со счетом 89:69Фото: БК Нижний Новгород
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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Матч состоялся 29 октября в ФОКе Мещерский. В первом отрезок игры, в течение пяти минут, черно-белым удалось набрать целых 19 очков. Мячи забили нападающие Евгений Бабурин и Даррал Уиллис. Тренеру «Морнар Бара» даже пришлось взять тайм-аут, чтобы черногорцам хоть как-то удалось сократить отставание – после него встряхнувшиеся баскетболисты провели три результативные атаки. Четверть закончилась со счетом 22:16.

Второй отрезок встречи был более ожесточенным – баскетболисты команды соперников стали надежнее играть в защите, а разыгрывающий Джейкоб Пуллен выполнил удачный трехочковый бросок. Итог – 42:39.

В третьей четверти матча по два трехочковых забили Антипов и Браун, заметно увеличив отставание черногорцев. Четвертый отрезок был не менее напряженным, однако нижегородцам удалось сохранить свое преимущество на площадке. Игра завершилась со счетом 89:69

Как сообщалось ранее, первый домашний матч БК «Нижний Новгорода» в Баскетбольной Лиге Чемпионов проходил в хэллоуинском антураже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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