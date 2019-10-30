СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-30T12:53:09+03:00

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Жительница Сормовского района зарезала нетрезвого мужа. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в среду, 30 октября.

Как сообщили в следкоме, происшествие случилось на улице Гаугеля в этот понедельник, 28 октября. Возник семейный конфликт, в ходе которого 53-летняя женщина нанесла ножевое ранение своему 54-летнему мужу. От полученных травм мужчина скончался.

Нижегородка рассказала следователям, что причиной вспыхнувшей семейной ссоры стало то, что ее супруг вернулся домой в нетрезвом виде. Убивать его она не планировала.

По факту совершенного преступления в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее задержанной время избирается мера пресечения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом на даче в Гагинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU