2019-10-30T12:53:09+03:00
Происшествия

Жительница Сормовского района зарезала нетрезвого мужа

Женщина не планировала совершать убийство
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Сормовского района зарезала нетрезвого мужа. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в среду, 30 октября.

Как сообщили в следкоме, происшествие случилось на улице Гаугеля в этот понедельник, 28 октября. Возник семейный конфликт, в ходе которого 53-летняя женщина нанесла ножевое ранение своему 54-летнему мужу. От полученных травм мужчина скончался.

Нижегородка рассказала следователям, что причиной вспыхнувшей семейной ссоры стало то, что ее супруг вернулся домой в нетрезвом виде. Убивать его она не планировала.

По факту совершенного преступления в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В настоящее задержанной время избирается мера пресечения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом на даче в Гагинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
БК «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар»
Взявшая декретный отпуск нижегородка стала наркокурьером
Пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом
Нижегородцам покажут салют за миллион рублей в День народного единства
Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября
Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Нижнем Новгороде
Портал «Антиснег» снова заработал в Нижнем Новгороде
Около 700 нижегородских детей-сирот обеспечат жильем в 2019 году
ХК «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче
Более 230 тонн мусора убрали на Мещерском озере
Электроснабжение в Нижегородской области было полностью восстановлено к утру 29 октября
Новое оборудование стали использовать в нижегородском онкодиспансере
Древний фуникулер откопали в нижегородском кремле
Рецидивист украл 4 батона колбасы и 14 шоколадок в Нижнем Новгороде
На Черном пруду устанавливают 125-метровую скамью-настил
Инициатива о возвращении прямых выборов мэра внесена в ЗСНО
На улице Лескова отремонтировали двор и установили детскую площадку
Третьеклассница попала под колеса «Ниссана» в Автозаводском районе
Руководителя подразделения нижегородского Фонда капремонта судят за получение взятки
Минстрой отменил разрешение на строительство возле дома Алексеева
Заявки на IV нижегородский конкурс «IT-проект года» принимаются до 10 ноября