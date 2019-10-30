СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-30T12:30:48+03:00

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Взявшая декретный отпуск нижегородка стала наркокурьером. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Советского района Нижнего Новгорода в среду, 30 октября.

Известно, что недавно родившая ребенка женщина решила взять подработку, для чего связалась в социальных сетях неустановленным лицом, которое давало ей дальнейшие указания. 29-летней матери нужно было сказать специальное приложение на свой смартфон, которое было необходимо для связи с работодателем.

При первой же попытке спрятать закладку нижегородка была задержана сотрудниками полиции.

-При регистрации в приложении женщина использовала паспорт мужа, котором сообщили, что это документ ей нужен для того, чтобы оформить кредит, - говорится в сообщении.

В отношении преступницы было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических веществ». Максимальное наказание по данной статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что житель Сарова получил условный срок за то, что сорвал мак для личного употребления.

ИСТОЧНИК KP.RU