2019-10-30T12:02:54+03:00
Происшествия

Пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом

Мужчина пил с ним на даче несколько дней
Валентин ШАРИКОВ
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Пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области в среду, 30 октября.

Как говорится в сообщении, происшествие случилось 26 июня 2019 года в одном из сельских поселений Гагинского района. Во время посиделки двух соседей, которые вместе употребляли алкогольные напитки в течение несколько дней, возник конфликт: 56-летний мужчина стал прогонять лопатой гостившего у него 52-летнего уроженца Нижнего Новгорода. В итоге более молодой участник перепалки вскипел и начал угрожать обидчику убийством, полоснув лезвием ножа по его лицу.

В прокуратуре отметили, что в результате ножевого ранения у собственника лопаты образовался на лице неизгладимый рубец.

В отношении совершившего незаконные действия ранее судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством и неизгладимое обезображивание лица». Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что жительница Сарова зарезала сожителя за нелестное высказывание об обеде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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