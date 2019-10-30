2019-10-30T11:22:59+03:00
Общество

Нижегородцам покажут салют за миллион рублей в День народного единства

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок
Валентин ШАРИКОВ
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Нижегородцам покажут салют, стоимость которого составит один миллион рублей, в День народного единства 4 ноября. Соответствующая информация была размещена на сайте госзакупок.

Согласно документам, заявка о закупке у единственного поставщика услуг по организации и проведению пиротехнической программы была размещена 28 октября государственным автономным учреждением культуры Нижегородской области «Центр культуры «Рекорд».

По итогам проведения электронного аукциона подрядчиком было выбрано ООО «Магия Огня.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что певица Анна Седокова, группа «Браво», рэпер Мот и HammAli&Navai выступят в Нижнем Новгороде 3-4 ноября за семь миллионов рублей.

Кроме того, на площади Минина и Пожарского состоится III Фестиваль «Кухни народов России» с дегустацией и мастер-классами.

Празднование Дня Народного единства завершит праздничный салют, который отгремит в центре города 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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