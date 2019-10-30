Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Нижнем Новгороде
Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации в среду, 30 октября.
Как стало известно, на территории между домов №8 и №9 будут проводиться с ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Проехать по данному участку нельзя будет с 8 часов 1 ноября до 22 часов 29 ноября.
В департаменте транспорта также напоминают водителям о необходимости следовать установленным дорожным знакам.
- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными, - говорится в сообщении.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что 31 октября в Нижнем Новгороде будет ограничено движение по участку проспекта Гагарина из-за проведения хоккейного матча.
Напомним, что движение на участке улицы Ковалихинской в Нижегородском районе ограничено до 22.00 11 ноября, так как возле домов №33 и №26 будут проводятся ремонтные работы на инженерных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU