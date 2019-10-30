2019-10-30T10:19:46+03:00
Общество

Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Нижнем Новгороде

Ограничения будут действовать до 29 ноября
Валентин ШАРИКОВ
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Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации в среду, 30 октября.

Как стало известно, на территории между домов №8 и №9 будут проводиться с ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Проехать по данному участку нельзя будет с 8 часов 1 ноября до 22 часов 29 ноября.

В департаменте транспорта также напоминают водителям о необходимости следовать установленным дорожным знакам.

- Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными, - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 31 октября в Нижнем Новгороде будет ограничено движение по участку проспекта Гагарина из-за проведения хоккейного матча.

Напомним, что движение на участке улицы Ковалихинской в Нижегородском районе ограничено до 22.00 11 ноября, так как возле домов №33 и №26 будут проводятся ремонтные работы на инженерных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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