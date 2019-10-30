2019-10-30T10:04:28+03:00
Общество

Портал «Антиснег» снова заработал в Нижнем Новгороде

Ресурс отображает места работы снегоуборочной техники в режиме онлайн
Валентин ШАРИКОВ
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Портал «Антиснег» снова заработал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Владимир Панов на своей странице в социальной сети Facebook в среду, 30 октября.

Глава Нижнего Новгорода напомнил, что в онлайн-режиме нижегородцы могут узнать о местах работы снегоуборочной техники. Данные отображаются на сайте антиснегнн.рф или antisnegnn.ru. С помощью такого портала можно также получить информацию о том, кто отвечает за уборку от снега на участках города, а также оставлять заявки.

Как подчеркнули в городской администрации, ресурс «Антиснег – Нижний Новгород» стал лауреатом всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019» в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами».

Напомним, что в 2018 году в Нижнем Новгороде был создан интернет-портал «Антиснег», при помощи которого люди могут оперативно оставлять заявки на уборку снега и получать информацию об их выполнении. А информационная система «Антиснег» в ноябре 2018 года. Благодаря ей жители могут следить за уборкой снега в режиме online.

ИСТОЧНИК KP.RU

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