Около 700 нижегородских детей-сирот обеспечат жильем в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-30T09:36:00+03:00

На эти цели в текущем году было выделено 852,9 миллиона рублей

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Порядка 669 детей-сирот обеспечат жильем до конца 2019 года в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно полученной информации, по данным на октябрь текущего года количество совершеннолетних и имеющих право на получения жилья сирот в области составит 2 тысячи 800 человек. Нижегородское министерство социальной политики и администрации муниципалитетов уже приобрели для них 600 квартир, 77 из которых находятся в Нижнем Новгороде.

Как уточнила заместитель министра социальной политики Лариса Санинская, жилье было закуплено в домах не старше 1960 года постройки, площадь помещений составляет не меньше 30 квадратных метров. Эти квартиры без деревянных перекрытий, благоустроенные и с качественным ремонтом. На эту покупку было выделено 852,9 миллиона рублей, 715 миллионов из которых являются средствами областного бюджета.

Санинская подчеркнула, что до передачи сиротам квартиры обследуют и оценивают представители межведомственной комиссии.

-Это очень серьезная проверка, и только в том случае, если комиссия признает помещение пригодным для проживания по многим показателям, квартира может быть передана пользователю, - сказала замминистра.

По ее словам, перед передачей детям по договорам найма данные жилые помещения оформляют как муниципальную собственность и включают их в специализированный жилищный фонд. По истечении пяти лет после заключения такого контракта, квартиры можно оформить в собственность.

-При успешной социализации ставших совершеннолетними детей-сирот данное жилье исключается из специализированного жилищного фонда. С проживающими в нем людьми заключается уже договор социального найма, который дает возможность получить право на оформление квартиры в собственность», - подытожила Лариса Санинская.

В пресс-службе правительства Нижегородской области добавили также, что в 2020 году в регионе планируется приобретение жилья для 734 ребенка-сироты, на что будет выделено около 995 миллионов рублей. Данный проект реализуется в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области».

Напомним, что в октябре министерством социальной политики Нижегородской области объявлены аукционы на приобретение в черте города Нижнего Новгорода 38 квартир для детей-сирот на вторичном рынке жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU