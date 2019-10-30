2019-10-30T09:01:58+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 2:1
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче во вторник, 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Как говорится в сообщении, первый период прошел без забитых шайб. Однако как минимум три атаки ворот соперника обернулись для сине-белых неудачей.

Счет был открыт во втором периоде матча. Две голевые подачи левого нападающего Станислава Бочарова были удачно встречены правым нападающим Данилом Веряевым и защитником Чарльзом Гэноуэйем . Итоге 2:0 в пользу ХК «Торпедо».

Третья часть игры подарила ярославцам сократить счет: нижегородцы пропустили шайбу от центрального и правого нападающего команды соперников Стефана Да Косты. Матч закончился со ссчетом 2:1 в пользу «торпедовцев».

В пресс-службе клуба уточнили так, что следующая игра «Торпедо» на домашнем льду пройдет уже в этот четверг, 31 октября. Команда встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Ранее «КП» сообщала, что 24 октября нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» уступил московскому «Спартаку», игра завершилась со счетом 1:3.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
БК «Нижний Новгород» разгромил черногорский «Морнар Бар»
Жительница Сормовского района зарезала нетрезвого мужа
Взявшая декретный отпуск нижегородка стала наркокурьером
Пьяный нижегородец изрезал лицо своего соседа ножом
Нижегородцам покажут салют за миллион рублей в День народного единства
Смертельная авария произошла в Борском районе 29 октября
Движение перекроют на участке улицы Красных зорь в Нижнем Новгороде
Портал «Антиснег» снова заработал в Нижнем Новгороде
Около 700 нижегородских детей-сирот обеспечат жильем в 2019 году
Более 230 тонн мусора убрали на Мещерском озере
Электроснабжение в Нижегородской области было полностью восстановлено к утру 29 октября
Новое оборудование стали использовать в нижегородском онкодиспансере
Древний фуникулер откопали в нижегородском кремле
Рецидивист украл 4 батона колбасы и 14 шоколадок в Нижнем Новгороде
На Черном пруду устанавливают 125-метровую скамью-настил
Инициатива о возвращении прямых выборов мэра внесена в ЗСНО
На улице Лескова отремонтировали двор и установили детскую площадку
Третьеклассница попала под колеса «Ниссана» в Автозаводском районе
Руководителя подразделения нижегородского Фонда капремонта судят за получение взятки
Минстрой отменил разрешение на строительство возле дома Алексеева
Заявки на IV нижегородский конкурс «IT-проект года» принимаются до 10 ноября