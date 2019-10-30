ХК «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-30T09:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейный клуб «Торпедо» одолел ярославкий «Локомотив» в домашнем матче во вторник, 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Как говорится в сообщении, первый период прошел без забитых шайб. Однако как минимум три атаки ворот соперника обернулись для сине-белых неудачей.

Счет был открыт во втором периоде матча. Две голевые подачи левого нападающего Станислава Бочарова были удачно встречены правым нападающим Данилом Веряевым и защитником Чарльзом Гэноуэйем . Итоге 2:0 в пользу ХК «Торпедо».

Третья часть игры подарила ярославцам сократить счет: нижегородцы пропустили шайбу от центрального и правого нападающего команды соперников Стефана Да Косты. Матч закончился со ссчетом 2:1 в пользу «торпедовцев».

В пресс-службе клуба уточнили так, что следующая игра «Торпедо» на домашнем льду пройдет уже в этот четверг, 31 октября. Команда встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар».

Ранее «КП» сообщала, что 24 октября нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» уступил московскому «Спартаку», игра завершилась со счетом 1:3.

ИСТОЧНИК KP.RU