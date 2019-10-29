Более 230 тонн мусора убрали на Мещерском озере

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-29T17:43:07+03:00

На дне водоема были найдены две люльки от мотоцикла и несколько холодильников

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Десятки тонн мусора убрали со дна Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области во вторник, 29 октября.

Согласно сообщению, в рамках контракта подрядчиком, которые выполняет работы по расчистке при помощи водолазов дна и берега озера, собрал было вывезено больше 230 тонн отходов, для дальнейшей транспортировки на полигон которого потребовалось около 30 КАМАЗов.

По словам директора компании-подрядчика Альберта Тельнова, пять грузовиков были загружены одними только автомобильными покрышками. Среди мусора на дне водоемы были также обнаружены затопленные детские пляжи, несколько катушек для кабеля, металлические каркасы и бесчисленное количество бутылок.

- По берегу самой проблемной зоной оказался овраг за театром «Вера». Только здесь мы работали полторы недели, - добавил он.

Сегодня министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание по итогам выполненных работ. Он положительно охарактеризовал выполненные подрядчиком работы.

Егоров сообщил также, что очистку водоема и близлежащей территории планируется завершить уже на этой неделе.

- Хочу напомнить нижегородцам и напомнить, что это особо охраняемая природная территория, к которой нужно бережно относиться. В Нижегородской области реализуются масштабные программы в рамках национального проекта «Экология», но достижение целевых показателей этих проектов зависит не только от работы министерства экологии, но и от каждого из нас, - подчеркнул Денис Егоров.

Как сообщалось ранее, водолазы приступили к очистке дна и берега Мещерского озера от мусора в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU