Более 230 тонн мусора убрали на Мещерском озере
Десятки тонн мусора убрали со дна Мещерского озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области во вторник, 29 октября.
Согласно сообщению, в рамках контракта подрядчиком, которые выполняет работы по расчистке при помощи водолазов дна и берега озера, собрал было вывезено больше 230 тонн отходов, для дальнейшей транспортировки на полигон которого потребовалось около 30 КАМАЗов.
По словам директора компании-подрядчика Альберта Тельнова, пять грузовиков были загружены одними только автомобильными покрышками. Среди мусора на дне водоемы были также обнаружены затопленные детские пляжи, несколько катушек для кабеля, металлические каркасы и бесчисленное количество бутылок.
- По берегу самой проблемной зоной оказался овраг за театром «Вера». Только здесь мы работали полторы недели, - добавил он.
Сегодня министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел выездное совещание по итогам выполненных работ. Он положительно охарактеризовал выполненные подрядчиком работы.
Егоров сообщил также, что очистку водоема и близлежащей территории планируется завершить уже на этой неделе.
- Хочу напомнить нижегородцам и напомнить, что это особо охраняемая природная территория, к которой нужно бережно относиться. В Нижегородской области реализуются масштабные программы в рамках национального проекта «Экология», но достижение целевых показателей этих проектов зависит не только от работы министерства экологии, но и от каждого из нас, - подчеркнул Денис Егоров.
Как сообщалось ранее, водолазы приступили к очистке дна и берега Мещерского озера от мусора в сентябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU