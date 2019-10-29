Новое оборудование стали использовать в нижегородском онкодиспансере

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-29T16:51:52+03:00

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Новое оборудование стали использовать в нижегородском онкологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства во вторник, 29 октября.

В сообщении говорится, что теперь в онкодиспансере введены в эксплуатацию оборудование для проведения брахитерапии предстательной железы, аппарат близкофокусной рентгенотерапии, видеоколоноскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра, цифровой микроскоп, гибридайзер, центрифуга, УЗИ-аппарат экспертного класса, ангиографический комплекс, шприц-инжектор. Дооснащение медицинской организации проводилось в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Представляя главе государства проект создания межрегионального онкологического центра, губернатор Нижегородской области Глеба Никитина, сообщил, что еще три учреждения региона, оказывающие помощь онкологическим больным, будут переоснащены современным оборудованием в течение четырех лет. В частности, порядка 400 единиц новой медицинской техники будет закуплено для Нижегородского онкологического диспансера, Павловской и Арзамасской центральных районных больниц.

Кроме того, по его словам, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе будет создана сеть из 13 центров первичной амбулаторной онкологической помощи, которые также оснастят новейшим высокотехнологичным оборудованием.

- Мы рассчитываем, что к 2024 году с помощью таких центров уровень ранней диагностики раковых заболеваний составит 63% от всех выявленных случаев, - выразил надежду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщалось ранее, «Поезда здоровья» продолжат работу в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU