Инициатива о возвращении прямых выборов мэра внесена в ЗСНО

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-29T13:51:24+03:00

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Народная инициатива о возвращении прямых выборов мэра внесена в Законодательное собрание Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО КПРФ во вторник, 29 октября.

Согласно сообщению коммунистов, партия поддержала также инициативы граждан о бесплатном проезде в муниципальном общественном транспорте для пенсионеров и о введении ограничения максимального размера платы за услуги жилищно-коммунального хозяйства в размере 10% от общего дохода каждой семьи.

По словам председателя НРО КПРФ Владислава Егорова, идеи нижегородцев были поддержаны на организационном уровне: представители партии помогли им в оформлении всех необходимых документов для продвижения инициатив.

- Народные законодательные инициативы являются сегодня, фактически, последней из возможных форм участия населения в законотворчестве, - подчеркнул Егоров.

Отмечается, что поданные документы сначала будут проверены на соответствие требованием регионального законодательства, после чего пройдут обязательную регистрацию. После необходимых проверок законопроекты могут быть рассмотрены на заседании Заксобрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают инициативу о возвращении прямых выборов мэра в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU