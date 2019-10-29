СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-29T12:42:29+03:00

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Третьеклассница попала под колеса «Ниссана» в Автозаводском районе. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области во вторник, 29 октября.

Как говорится в сообщении, происшествие случилось возле дома №29 на улице Патриотов в 17 часов 20 минут. Девятилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте, где ее сбил 67-летний водитель «Ниссан Патрол». Школьница находилась без сопровождения взрослых.

Пострадавший ребенок был осмотрен медиками, после чего был отпущен.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в понедельник,28 октября, иномарка сбила двух девочек на улице Космонавта Комарова в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Школьницы были без сопровождения взрослых и переходили проезжую часть не по пешеходному переходу, который был совсем близко.

ИСТОЧНИК KP.RU