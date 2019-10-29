Руководителя подразделения нижегородского Фонда капремонта судят за получение взятки

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-29T12:18:17+03:00

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Руководителя подразделения регионального Фонда капремонта судят за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области во вторник, 29 октября.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году 54-летний начальник подразделения «Нижегородский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» получил 365 тысяч рублей от четырех фирм-подрядчиков за то, что окажет им помощь и будет лояльно относиться к выполнению ремонтных работ в многоквартирном доме. Согласно заключенному договору, руководитель должен был получить за оказанные услуги еще 400 тысяч рублей.

Мужчина был задержан сотрудниками полиции при получении части взятки в октябре прошлого года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем пункта статьи «коммерческий подкуп», которое в ближайшее время рассмотри Канавинский районный суд.

Напомним, что ранее средняя взятка чиновникам в Нижнем Новгороде ранее составляла 49,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU