Руководителя подразделения нижегородского Фонда капремонта судят за получение взятки
Руководителя подразделения регионального Фонда капремонта судят за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области во вторник, 29 октября.
Согласно опубликованным данным, в 2018 году 54-летний начальник подразделения «Нижегородский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» получил 365 тысяч рублей от четырех фирм-подрядчиков за то, что окажет им помощь и будет лояльно относиться к выполнению ремонтных работ в многоквартирном доме. Согласно заключенному договору, руководитель должен был получить за оказанные услуги еще 400 тысяч рублей.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции при получении части взятки в октябре прошлого года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем пункта статьи «коммерческий подкуп», которое в ближайшее время рассмотри Канавинский районный суд.
Напомним, что ранее средняя взятка чиновникам в Нижнем Новгороде ранее составляла 49,5 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU