2019-10-29T11:52:40+03:00
Общество

Минстрой отменил разрешение на строительство возле дома Алексеева

Соответствующий приказ подписал министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев
Валентин ШАРИКОВ
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Министерство строительства Нижегородской области отменило разрешение на строительство возле дома Ростислава Алексеева на улице Ульянова в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в документе, опубликованном градозащитницей Анной Давыдовой в соцсетях во вторник, 29 октября.

Согласно документу, выданное ООО «Дом на Провинствой» разрешение на строительство капитального объекта «Жилой дом с помещениями общественного назначения в цокольном этаже с подземной автостоянкой №2 (номер по генплану)» отменено.

При принятии данного решения минстрой руководствовался обращением прокуратуры Нижегородской области в адрес замгубернатора Сергея Морозова, а также письмом УГООКН.

Приказ был подписан министром строительства региона Анатолием Молевым.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов пообещал защитить дом Алексеева от недобросовестных действий застройщика. Здание является объектом культурного наследия, его сохранности мешали ведущиеся рядом по негосударственной документации строительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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