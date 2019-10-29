2019-10-29T11:16:28+03:00
Общество

Заявки на IV нижегородский конкурс «IT-проект года» принимаются до 10 ноября

Победители смогут получить возможность бесплатно разместиться на выставочной зоне фестиваля «iFest» в 2020 году
Валентин ШАРИКОВ
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Заявки на четвертый региональный конкурс «IT-проект года» принимаются до 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области во вторник, 29 октября.

Согласно полученной информации, в конкурсе есть 13 номинаций: «заказчик года», «интегратор года», «стартап года», «медиа года», «госуслуги», «медицина», «образование», «социальная сфера», «промышленность», «ритейл», «признание коллег», «средний и малый бизнес». Есть также специальная номинация от генерального партнера состязания.

Известно, что в конкурсе «IT-проект года» могут принять участие как работающие IT сфере компании, так и представители других отраслей, некоммерческие организации, вузы, частные лица, школьники и студенты.

-Организаторами конкурса являются министерство информационных технологий и связи Нижегородской области и Ассоциация «Международный Кластер Информационных Технологий Нижегородской области» (www.iCluster.pro), - говорится в сообщении.

Победители смогут получить возможность бесплатно разместиться на выставочной зоне фестиваля «iFest» в 2020 году, а также получат выделенный статус и приоритетное продвижение на платформе для трудоустройства и стажировки IT-специалистов «HiBrain».

Отмечается, что прием заявок на участие в конкурсе «IT-проект года» проходит на официальном сайте https://it-brandnn.ru.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что студент Княгининского университета принял участие в финале конкурса «Цифровой прорыв» в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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