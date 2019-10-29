2019-10-29T10:51:40+03:00
Происшествия

Жителя Сарова получил условный срок за то, что сорвал мак

Мужчина сорвал растение для личного употребления
Валентин ШАРИКОВ
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Житель Сарова получил условный срок за то, что он сорвал мак. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области во вторник, 29 октября.

Согласно сообщению ведомства, 29 июля текущего года сотрудниками полиции был задержан 35-летний мужчина, который набрал для личного употребления дикорастущие кусты мака на территории садоводческого общества «Авангард-Кремешки». В рюкзаке саровчанина лежало 111 граммов маковой соломки.

- В высушенном виде мак является наркотическим веществом, - подчеркнули в прокуратуре.

В отношении нижегородца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических средств». Рассмотрев его, суд назначил мужчине наказание в виде лишение свободы условно на один год и запрет на смену постоянного жительства на указанный срок.

Как сообщалось ранее, более пяти килограммов конопли нашли у жителя Арзамаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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