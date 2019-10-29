СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-29T09:57:48+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить готовность снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина во вторник, 29 октября.

Как говорится в сообщении, а оперативном совещании в региональном правительстве была поднята тема пришедшего в Нижегородскую область резкого похолодания.

Глеб Никитин распорядился дать поручение руководителям всех муниципалитетов области быть готовыми к возможным снегопадам и гололеду на дорогах. Региональное министерство энергетики и ЖКХ также берет ситуацию под свой контроль.

Глава региона подчеркнул, что резкое изменение погодных условий не может стать сюрпризом для чиновников, так как они были заранее проинформированы об этом.

- У муниципалитетов есть вся необходимая информация, чтобы быть подготовленными к осадкам и гололедице, - сказал Глеб Никитин.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на этой неделе в Нижний Новгород и область придут первые заморозки и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU